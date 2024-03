BASF Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von BASF

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 47,78 EUR abwärts.

Das Papier von BASF befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 47,78 EUR ab. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 47,78 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 47,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 50.428 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 20.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,92 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,25 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 18,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,39 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 49,75 EUR.

BASF gewährte am 23.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 0,09 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,86 Prozent zurück. Hier wurden 15.871,00 EUR gegenüber 19.323,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 24.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,59 EUR je Aktie belaufen.

