BASF Aktie News: BASF am Dienstagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,1 Prozent auf 48,48 EUR ab.

Die BASF-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 48,48 EUR. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 48,18 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.157.636 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 54,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 13,30 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 40,18 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,33 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 55,00 EUR je BASF-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte BASF am 28.02.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,88 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,09 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,86 Mrd. EUR im Vergleich zu 15,87 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte BASF am 02.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 23.04.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,44 EUR je BASF-Aktie.

