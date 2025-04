BASF Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von BASF

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 4,4 Prozent auf 41,47 EUR ab.

Die BASF-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,4 Prozent auf 41,47 EUR abwärts. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,53 EUR nach. Bei 42,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 5.068.963 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 55,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 32,79 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 40,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,11 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,32 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 53,56 EUR an.

Am 28.02.2025 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. BASF vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,88 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15,87 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,86 Mrd. EUR.

BASF wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 02.05.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von BASF rechnen Experten am 23.04.2026.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2025 3,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

