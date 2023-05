BASF Aktie News: BASF am Donnerstagmittag billiger

Aktien in diesem Artikel BASF 46,01 EUR

Die BASF-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 46,12 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 45,71 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 423.515 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 54,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 37,90 EUR. Abschläge von 21,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 55,09 EUR an.

Am 27.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,93 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,70 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 17.499,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 24,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.083,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 28.07.2023 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 26.07.2024.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,59 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

