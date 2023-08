BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BASF befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 47,05 EUR ab.

Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 47,05 EUR abwärts. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 46,46 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,18 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 953.112 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,04 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 14,87 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 37,90 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 19,44 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 50,79 EUR an.

BASF ließ sich am 28.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,56 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,37 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.305,00 EUR – das entspricht einem Minus von 24,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.974,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 23.10.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2023 3,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

