BASF Aktie News: BASF gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel BASF 51,02 EUR

0,77% Charts

News

Analysen

Um 09:22 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 51,03 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 51,19 EUR. Mit einem Wert von 50,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 101.779 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 69,15 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 26,20 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,90 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 34,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 57,22 EUR.

BASF ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,77 EUR, nach 1,56 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 21.946,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 19.669,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte BASF am 24.02.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 23.02.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,73 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

BASF-Aktie im Fokus der Anleger - BASF: Die Geschichte der Badischen Anilin- und Sodafabrik

VW, Disney, adidas, Twitter & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE