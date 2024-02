BASF Aktie News: BASF macht am Montagmittag Boden gut

Kursentwicklung

Die Aktie von BASF gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 44,90 EUR. Bei 44,95 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 489.900 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 54,04 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 10,35 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,23 EUR für die BASF-Aktie aus.

BASF gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 1,77 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 28,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.735,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 21.946,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BASF wird am 23.02.2024 gerechnet. BASF dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 21.02.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,03 EUR im Jahr 2023 aus.

