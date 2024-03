BASF Aktie News: BASF verliert am Mittag

Kurs der BASF

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 46,98 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 46,98 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 46,49 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 46,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 526.108 Stück.

Bei 50,92 EUR erreichte der Titel am 20.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,39 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,25 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 14,33 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2022 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,39 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,75 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 23.02.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 15.871,00 EUR, gegenüber 19.323,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,86 Prozent präsentiert.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von BASF wird am 25.04.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 24.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von BASF.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,59 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

