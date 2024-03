BASF Aktie News: BASF wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Blick auf BASF-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 46,94 EUR.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 46,94 EUR. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 46,49 EUR ein. Bei 46,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 969.503 BASF-Aktien.

Am 20.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 50,92 EUR. Gewinne von 8,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 40,25 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 14,24 Prozent sinken.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,39 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,75 EUR je BASF-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte BASF am 23.02.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 0,09 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 17,86 Prozent auf 15.871,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 19.323,00 EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte BASF am 25.04.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 24.04.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,59 EUR im Jahr 2024 aus.

