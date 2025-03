BASF Aktie News: BASF gewinnt am Mittwochmittag kräftig

BASF im Fokus

Die Aktie von BASF zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 9,1 Prozent auf 52,90 EUR zu.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 9,1 Prozent auf 52,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BASF-Aktie bei 53,08 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.690.540 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei 54,93 EUR markierte der Titel am 05.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 3,70 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,18 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 31,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,32 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 3,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 55,00 EUR angegeben.

Am 28.02.2025 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,88 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,78 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 23.04.2026.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,43 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 notiert zum Start im Minus

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Nachmittag im Plus

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Montagnachmittag mit Kursplus