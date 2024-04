BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Verlusten

BASF im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BASF befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 54,24 EUR ab.

Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 1,2 Prozent auf 54,24 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 53,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,21 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 621.733 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 1,26 Prozent niedriger. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,25 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 3,40 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,35 EUR je BASF-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,85 EUR je BASF-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 23.02.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,86 Prozent zurück. Hier wurden 15.871,00 EUR gegenüber 19.323,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 24.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

