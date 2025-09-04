BASF Aktie News: BASF am Freitagmittag im Plus

So bewegt sich BASF

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BASF. Zuletzt konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 44,33 EUR.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 44,33 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 44,47 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,36 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 426.191 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 19,49 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 15,63 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,30 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,50 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BASF am 11.07.2025 vor. Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BASF mit 0,48 EUR je Aktie genauso viel verdiente. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,77 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,11 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2025 terminiert.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,69 EUR je Aktie.

