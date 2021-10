BASF Aktie News: BASF mit Abschlägen

GO

Heute im Fokus

DAX zurückhaltend -- Börsen in Asien uneins -- GRENKE senkt Neugeschäftsprognose -- Infineon nimmt weiteres Wachstumsjahr ins Visier -- E.ON, Compleo im Fokus

Conti sieht noch kein Ende der Chipkrise. Großer Ausfall: Facebook, WhatsApp und Instagram für Stunden weg. Shop Apotheke schrumpft im 3. Quartal. Zalando startet Reparturservice in Berlin. Nordex erhält Auftrag über 67 MW in der Ukraine. AstraZeneca beantragt US-Notfallzulassung für Covid-Prophylaxe. Bayer steckt gut 400 Mio Euro in Produktion von Verhütungsmitteln.