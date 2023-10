BASF Aktie News: BASF am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

BASF im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 41,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die BASF-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 41,50 EUR abwärts. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 41,20 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,72 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 866.214 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei 54,04 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 30,22 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2022 bei 40,32 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 50,32 EUR.

BASF ließ sich am 28.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,37 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 17.305,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22.974,00 EUR umgesetzt worden.

BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 vorlegen. Am 23.10.2024 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,63 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: Gewinne im LUS-DAX

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich mittags fester

Optimismus in Europa: STOXX 50 mittags mit grünem Vorzeichen