BASF Aktie News: BASF am Dienstagmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 44,45 EUR abwärts.

Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 44,45 EUR abwärts. Der Kurs der BASF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,28 EUR nach. Bei 44,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 331.923 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 53,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 20,98 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2023 auf bis zu 40,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 9,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,23 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BASF am 31.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 28,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.735,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 21.946,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 21.02.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 10 Jahren bedeutet

Starker Wochentag in Europa: So performt der STOXX 50 am Mittag

Freitagshandel in Europa: STOXX 50 klettert zum Start