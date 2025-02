BASF Aktie News: BASF macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Kurs der BASF

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BASF. Zuletzt wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 45,53 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 45,53 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BASF-Aktie bisher bei 45,63 EUR. Bei 45,27 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 178.043 Stück gehandelt.

Bei 54,93 EUR markierte der Titel am 05.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 20,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,18 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 13,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,36 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,84 EUR.

BASF ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -1,78 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die BASF-Bilanz für Q4 2024 wird am 28.02.2025 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 20.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,42 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Zuschlägen

STOXX-Handel: STOXX 50 am Mittwochmittag im Plus

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochmittag schwächer