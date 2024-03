BASF Aktie News: BASF am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BASF. Zuletzt wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 48,49 EUR nach oben.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 48,49 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,49 EUR an. Bei 47,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 1.065.988 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.04.2023 bei 50,92 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 40,25 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,98 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2022 3,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,39 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 49,75 EUR.

Am 23.02.2024 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,86 Prozent auf 15.871,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.323,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von BASF wird am 25.04.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 24.04.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2024 3,59 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

