BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Vormittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 47,91 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 47,91 EUR. Bei 47,91 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 112.292 Stück.

Am 20.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 5,91 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 40,25 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 15,99 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,39 EUR, nach 3,40 EUR im Jahr 2022. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,75 EUR.

Am 23.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 0,09 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 19.323,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15.871,00 EUR.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 24.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,59 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag im Minus

Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge

Schwacher Handel: STOXX 50 fällt zum Handelsstart