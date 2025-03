BASF Aktie News: BASF am Donnerstagmittag mit Einbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BASF. Zuletzt fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 53,13 EUR ab.

Die BASF-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 53,13 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,78 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 54,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.624.342 BASF-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR an. 3,63 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 40,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 32,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,32 EUR, nach 3,40 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 55,00 EUR an.

Am 28.02.2025 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. BASF vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,88 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,09 Prozent auf 15,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 15,87 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 02.05.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 23.04.2026.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,45 EUR je Aktie.

