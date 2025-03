BASF Aktie News: BASF am Nachmittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BASF. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,6 Prozent auf 54,52 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 55,06 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.381.919 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 40,18 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,32 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 55,00 EUR.

BASF gewährte am 28.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,88 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,09 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,87 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte BASF am 02.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 23.04.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2025 3,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

