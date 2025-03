BASF Aktie News: BASF macht am Vormittag Boden gut

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von BASF. Zuletzt stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 53,97 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 53,97 EUR zu. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 54,44 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 54,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 478.269 BASF-Aktien.

Am 05.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 1,75 Prozent niedriger. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,32 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 55,00 EUR für die BASF-Aktie.

Am 28.02.2025 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,88 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 15,86 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 15,87 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 02.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 23.04.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,45 EUR je Aktie aus.

