BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Montagvormittag ins Minus

Die Aktie von BASF gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 48,95 EUR abwärts.

Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 48,95 EUR. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 48,95 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,10 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 66.840 Aktien.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR an. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 10,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 40,25 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,35 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 3,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 53,00 EUR für die BASF-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 25.04.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 1,75 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17,55 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 19,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte BASF am 26.07.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 30.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

