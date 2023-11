BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 43,18 EUR abwärts.

Das Papier von BASF befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 43,18 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 43,02 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,91 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 631.403 Stück.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,04 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,15 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2023 auf bis zu 40,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 7,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,32 EUR an.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 1,77 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 15.735,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 28,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 21.946,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 23.02.2024 erwartet. Am 21.02.2025 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,47 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober

Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende in der Verlustzone

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Freitagnachmittag schwächer