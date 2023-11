BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von BASF gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 43,50 EUR.

Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,8 Prozent auf 43,50 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 43,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 43,91 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 101.937 BASF-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,04 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 19,50 Prozent niedriger. Am 25.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,25 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 8,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 48,32 EUR je BASF-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 31.10.2023 vor. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,77 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 28,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.735,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 21.946,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 23.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 21.02.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,47 EUR fest.

