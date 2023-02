BASF Aktie News: BASF büßt am Dienstagvormittag ein

Aktien in diesem Artikel BASF 53,00 EUR

-0,02% Charts

News

Analysen

Das Papier von BASF befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 52,72 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,72 EUR aus. Bei 53,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 63.527 BASF-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.02.2022 auf bis zu 69,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 23,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 37,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 39,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 53,55 EUR für die BASF-Aktie.

Am 26.10.2022 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,77 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,56 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.946,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BASF einen Umsatz von 19.669,00 EUR eingefahren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von BASF wird am 24.02.2023 gerechnet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 23.02.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2022 6,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie: Was Analysten im Januar vom Papier halten

BASF-Aktie im Fokus der Anleger - BASF: Die Geschichte der Badischen Anilin- und Sodafabrik

Dividendensatz vs. Dividendenrendite - auf was Anleger achten sollten

Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF

Bildquellen: BASF SE