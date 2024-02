BASF Aktie News: BASF am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

BASF im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 45,08 EUR ab.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 45,08 EUR. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 45,03 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,38 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 283.087 Stück gehandelt.

Am 08.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 40,25 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 10,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,23 EUR.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,32 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 1,77 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15.735,00 EUR – eine Minderung von 28,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 21.946,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 21.02.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,03 EUR fest.

