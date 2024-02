BASF Aktie News: BASF am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich BASF

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 45,00 EUR.

Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 45,00 EUR nach. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,97 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 45,38 EUR. Zuletzt wechselten 542.552 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 08.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,62 EUR. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 19,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,25 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 10,55 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 49,23 EUR an.

BASF gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 15.735,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 28,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 21.946,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 23.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 21.02.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,03 EUR je Aktie belaufen.

