BASF Aktie News: BASF tendiert am Mittwochvormittag seitwärts

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von BASF. Zum Vortag unverändert notierte die BASF-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 45,38 EUR.

Mit einem Kurs von 45,38 EUR zeigte sich die BASF-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die BASF-Aktie legte bis auf 45,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die BASF-Aktie bei 45,32 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,38 EUR. Bisher wurden heute 60.398 BASF-Aktien gehandelt.

Am 08.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,62 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 15,38 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,25 EUR am 25.10.2023. Mit Abgaben von 11,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,23 EUR je BASF-Aktie an.

BASF veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,77 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 28,30 Prozent auf 15.735,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.946,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die BASF-Bilanz für Q4 2023 wird am 23.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 21.02.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

