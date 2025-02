BASF Aktie News: BASF verbilligt sich am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 48,02 EUR abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 48,02 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 47,64 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.856.849 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,40 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,18 EUR am 06.08.2024. Mit einem Kursverlust von 16,33 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,36 EUR belaufen. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 53,84 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 30.10.2024. In Sachen EPS wurden 0,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF -1,78 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 28.02.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 20.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,42 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

DAX aktuell: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich zu

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels stärker