BASF Aktie News: BASF tendiert am Mittag fester

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 48,86 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,7 Prozent auf 48,86 EUR. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 48,88 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,42 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 584.019 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.04.2023 auf bis zu 50,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 4,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2023 bei 40,25 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 21,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,39 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,75 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 23.02.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF ein EPS von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,86 Prozent auf 15.871,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.323,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 24.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,59 EUR je BASF-Aktie.

