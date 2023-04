BASF Aktie News: Anleger greifen bei BASF am Mittag zu

Aktien in diesem Artikel BASF 48,45 EUR

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 17:35 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 48,41 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,88 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 48,64 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.631.329 BASF-Aktien.

Am 22.04.2022 markierte das Papier bei 54,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 10,65 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,90 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 27,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 54,27 EUR.

Am 24.02.2023 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BASF mit 1,17 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 19.323,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.776,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte BASF am 27.04.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 03.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,51 EUR je BASF-Aktie belaufen.

Weniger Patentanmeldungen aus Deutschland

Baader Bank hebt Kursziel für Covestro an - Covestro- und BASF-Aktien profitieren von Anlaystenkommentaren

BASF-Aktie im Plus: BASF will Aktionären hybride und virtuelle Hauptversammlungen ermöglichen

