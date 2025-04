BASF Aktie News: BASF verzeichnet am Mittag herbe Einbußen

Kursverlauf

Die Aktie von BASF gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 5,1 Prozent auf 39,37 EUR ab.

Die BASF-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,1 Prozent auf 39,37 EUR. Der Kurs der BASF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 37,40 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.697.213 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 28,50 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,40 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 5,00 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,25 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,32 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,56 EUR.

BASF ließ sich am 28.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. BASF vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,88 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,09 Prozent auf 15,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 15,87 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 02.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 23.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,30 EUR je Aktie belaufen.

