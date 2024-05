BASF Aktie News: BASF gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Die Aktie von BASF zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BASF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 49,81 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 49,81 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 49,89 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,60 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 663.898 Stück gehandelt.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 54,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,25 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2023 mit 3,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,35 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 25.04.2024. Es stand ein EPS von 1,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 1,75 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 19,99 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 17,55 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 26.07.2024 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 30.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von BASF.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,63 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

