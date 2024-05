BASF Aktie News: BASF verteuert sich am Dienstagvormittag

Kurs der BASF

Die Aktie von BASF zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 49,65 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 49,65 EUR. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 49,76 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 49,60 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 96.124 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,93 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 10,63 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 40,25 EUR. Mit einem Kursverlust von 18,93 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,35 EUR. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 53,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 25.04.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,53 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,75 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,20 Prozent auf 17,55 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,63 EUR je BASF-Aktie belaufen.

