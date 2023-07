BASF Aktie News: BASF am Nachmittag gesucht

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BASF. Zuletzt stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,5 Prozent auf 45,00 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,5 Prozent auf 45,00 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 45,29 EUR. Bei 43,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 3.106.275 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,09 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 37,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 18,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 53,59 EUR je BASF-Aktie an.

Am 27.04.2023 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,70 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 17.499,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.083,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,19 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 28.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 26.07.2024 dürfte BASF die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 4,33 EUR im Jahr 2023 aus.

