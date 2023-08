BASF Aktie News: BASF büßt am Montagvormittag ein

Notierung im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 46,86 EUR abwärts.

Die BASF-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 46,86 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 46,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,94 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 45.718 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 54,04 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 15,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 37,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,79 EUR je BASF-Aktie aus.

BASF veröffentlichte am 28.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,56 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,37 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 17.305,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 24,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 22.974,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 23.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,91 EUR fest.

