BASF Aktie News: BASF schiebt sich am Mittag vor

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BASF zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 43,52 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 43,52 EUR. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 43,53 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,09 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 410.187 Stück.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,04 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,19 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2023 bei 40,25 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 48,32 EUR.

Am 31.10.2023 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,32 EUR, nach 1,77 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 28,30 Prozent auf 15.735,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 21.946,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 23.02.2024 erwartet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 21.02.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2023 3,47 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 fällt zum Handelsende

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Gewinne

Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt am Nachmittag