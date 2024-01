BASF Aktie News: BASF am Montagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BASF zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 46,77 EUR bewegte sich die BASF-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die BASF-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 46,77 EUR an der Tafel. Die BASF-Aktie legte bis auf 47,05 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 46,32 EUR nach. Mit einem Wert von 46,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 440.769 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,04 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2023 bei 40,25 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 13,93 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,32 EUR.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,32 EUR, nach 1,77 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 28,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.735,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21.946,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 21.02.2025 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,31 EUR je BASF-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

