BASF Aktie News: BASF gibt am Vormittag nach

Die Aktie von BASF gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 46,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 46,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 46,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,76 EUR. Zuletzt wechselten 65.621 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,04 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,72 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,25 EUR am 25.10.2023. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 13,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 50,32 EUR angegeben.

Am 31.10.2023 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 15.735,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.946,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 21.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von BASF.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,31 EUR je Aktie belaufen.

