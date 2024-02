BASF Aktie News: BASF am Donnerstagmittag gefragt

Blick auf BASF-Kurs

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BASF-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 44,72 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 44,72 EUR zu. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 44,97 EUR. Bei 44,81 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 304.489 BASF-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 53,62 EUR erreichte der Titel am 08.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 19,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 40,25 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 49,23 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 31.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 15.735,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 21.946,00 EUR umsetzen können.

Am 23.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 21.02.2025 erwartet.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,03 EUR je Aktie.

