BASF Aktie News: BASF am Nachmittag gefragt

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 44,85 EUR zu.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 44,85 EUR. Der Kurs der BASF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 45,01 EUR zu. Mit einem Wert von 44,81 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 579.765 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.02.2023 bei 53,62 EUR. 19,57 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,25 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 10,25 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2022 3,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,39 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,23 EUR an.

Am 31.10.2023 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,32 EUR gegenüber 1,77 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 15.735,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 28,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 21.946,00 EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 21.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2023 3,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

