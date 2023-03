BASF Aktie News: BASF verbilligt sich am Mittag

Aktien in diesem Artikel BASF 47,76 EUR

Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,8 Prozent auf 47,61 EUR ab. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 47,43 EUR. Mit einem Wert von 47,67 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 830.850 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 56,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Am 28.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,62 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 54,55 EUR aus.

Am 24.02.2023 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 19.323,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 19.776,00 EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte BASF am 27.04.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 03.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,57 EUR je BASF-Aktie.

