BASF Aktie News: BASF gewinnt am Mittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 54,03 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 54,03 EUR. Die BASF-Aktie legte bis auf 54,27 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 54,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 404.315 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,93 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (40,25 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,35 EUR belaufen. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 51,85 EUR.

Am 23.02.2024 äußerte sich BASF zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. BASF vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 17,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 15.871,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 19.323,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 24.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,62 EUR je BASF-Aktie.

