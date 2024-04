BASF Aktie News: BASF macht am Nachmittag Boden gut

Aktienentwicklung

Die Aktie von BASF zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 53,92 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 53,92 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 54,27 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 54,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 866.515 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,93 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 40,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 25,35 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,35 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 3,40 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,85 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 23.02.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,18 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,09 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 15.871,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.323,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die BASF-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.04.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 24.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,62 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Börse Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsstart

Aufschläge in Europa: STOXX 50 bewegt letztendlich im Plus