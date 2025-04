BASF Aktie News: BASF tendiert am Mittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 40,76 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 40,76 EUR. Die BASF-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,97 EUR aus. Bei 41,97 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.506.493 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,06 EUR an. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 25,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 37,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,24 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,25 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,32 EUR je BASF-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,56 EUR aus.

BASF veröffentlichte am 28.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,88 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,78 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,09 Prozent auf 15,86 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte BASF am 02.05.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 23.04.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,28 EUR je BASF-Aktie.

