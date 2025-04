BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 41,06 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 41,06 EUR zu. Der Kurs der BASF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,97 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,97 EUR. Zuletzt wechselten 299.593 BASF-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,06 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 25,43 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,25 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,32 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,56 EUR.

BASF ließ sich am 28.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,88 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,78 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15,87 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,86 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte BASF am 02.05.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 23.04.2026.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,28 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie in Rot: Baader Bank bescheinigt Reduce für BASF

DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BASF von vor einem Jahr bedeutet

So stuften die Analysten die BASF-Aktie im vergangenen Monat ein