BASF Aktie News: BASF wird am Mittag ausgebremst

So entwickelt sich BASF

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 49,91 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die BASF-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 49,91 EUR. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 49,81 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,08 EUR. Zuletzt wechselten 519.858 BASF-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,93 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2024. 10,07 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (40,25 EUR). Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 19,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,35 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 3,40 EUR aus. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 53,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 25.04.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,53 EUR gegenüber 1,75 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17,55 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 19,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte BASF am 26.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 30.07.2025.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Experten sehen bei BASF-Aktie Potenzial

BASF-Aktie in Grün: BASF trennt sich von stillgelegten Anlagen in Ludwigshafen

BASF-Aktie gefragt: Goldman Sachs Group belässt Einstufung für BASF-Aktie auf "Neutral"