BASF Aktie News: BASF am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 49,54 EUR.

Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 49,54 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 49,35 EUR. Bei 50,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 981.171 BASF-Aktien.

Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 54,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 9,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 40,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,35 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 3,40 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 53,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte BASF am 25.04.2024 vor. Es stand ein EPS von 1,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 1,75 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 17,55 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,63 EUR je Aktie belaufen.

