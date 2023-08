BASF Aktie News: BASF am Dienstagvormittag verlustreich

BASF im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 46,74 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,9 Prozent auf 46,74 EUR. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,62 EUR ab. Mit einem Wert von 46,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52.396 BASF-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. 15,62 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,90 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 23,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,79 EUR.

BASF ließ sich am 28.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,56 EUR, nach 2,37 EUR im Vorjahresvergleich. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.305,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.974,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 23.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,91 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

