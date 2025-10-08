BASF Aktie News: BASF am Mittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 43,60 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die BASF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 43,60 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 43,39 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,58 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 401.856 BASF-Aktien.

Bei 55,06 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 26,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 14,22 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,29 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 47,00 EUR.

BASF ließ sich am 11.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,12 Prozent auf 15,77 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,11 Mrd. EUR gelegen.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BASF veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,55 EUR je Aktie belaufen.

